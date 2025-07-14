Прокуратура потребовала уволить экс-начальника РЭО ГИБДД УМВД Самары в связи с утратой доверия

В Самаре прокуратура в судебном порядке требует изменить основание увольнения экс-начальника РЭО ГИБДД УМВД Самары Артема Журавлева. Информация об иске отображается на сайте суда Октябрьского района, также данные подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник Волга Ньюс, Журавлев был уволен по п. 4 ч.2 ст. 82 ФЗ-342 от 30.11.2011 (по инициативе сотрудника). Основание для увольнения надзорное ведомство требует заменить на п. 13 ч.3 ст. 82 (в связи с утратой доверия).

"Проверкой выявлены факты непринятия Журавлевым мер к недопущению возникновения конфликта интересов. Он не уведомил работодателя о возникновении личной заинтересованности при выполнении служебных обязанностей", - считает источник Волга Ньюс.

Интересно, что ранее в телеграм-каналах Журавлева упоминали в связи с якобы возможными коррупционными проявлениями в ГИБДД. По одной из опубликованных версий, будто бы речь может идти о "взимании средств с экипажей ГИБДД". По мнению авторов каналов, это могло "внести вклад" в увольнение главы ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрия Некрасова. Публичных официальных подтверждений или опровержений этому не было. Начальник регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Юрий Некрасов покинул должность осенью 2024 года. Новый начальник облГАИ Игорь Бобров, в беседе с журналистом Волга Ньюс в числе актуальных задач, назвал поднятие дисциплины личного состава.