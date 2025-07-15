В ДТП под Самарой пострадали 6 человек

В понедельник, 14 июля, в 23:12 на 351 километре автодороги Р-241 Казань -Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара в Елховском районе столкнулись Lada Granta и Chery Tiggo, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД по Самарской области

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, 56-летний водитель Lada Granta, двигаясь со стороны Ульяновска в направлении Самары, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, выехал на "встречку" в разрешенном месте и столкнулся ст Chery Tiggo под управлением 53-летней женщины.

В аварии пострадали: водитель Chery Tiggo и пассажиры — 38-летний и 36-летний мужчины, водитель Lada Granta с пассажирами — 22-летним молодым человеком и 54-летней женщиной. Пострадавших доставили на скорой в больницу.