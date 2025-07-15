В ДТП под Самарой пострадали 6 человек

В понедельник, 14 июля, в 23:12 на 351 километре автодороги Р-241 Казань -Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара в Елховском районе столкнулись Lada Granta и Chery Tiggo, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, 56-летний водитель Lada Granta, двигаясь со стороны Ульяновска в направлении Самары, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, выехал на "встречку" в разрешенном месте и столкнулся ст Chery Tiggo под управлением 53-летней женщины.
В аварии пострадали: водитель Chery Tiggo и пассажиры — 38-летний и 36-летний мужчины, водитель Lada Granta с пассажирами — 22-летним молодым человеком и 54-летней женщиной. Пострадавших доставили на скорой в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!