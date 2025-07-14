На Заводском шоссе в ДТП с двумя авто пострадали 5 человек

В воскресенье, 13 июля, около 19:40 на Заводском шоссе в Самаре столкнулись Hyundai Solaris и KIA Sportage, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь в направлении ул. Аврора, не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с KIA Sportage под управлением 40-летней женщины.

Травмы получили водитель и два пассажира (взрослые) автомобиля Hyundai Solaris, а также водитель и 48-летний пассажир KIA Sportage. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.