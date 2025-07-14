На Заводском шоссе в ДТП с двумя авто пострадали 5 человек

В воскресенье, 13 июля, около 19:40 на Заводском шоссе в Самаре столкнулись Hyundai Solaris и KIA Sportage, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной информации, 29-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь в направлении ул. Аврора, не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с KIA Sportage под управлением 40-летней женщины.
Травмы получили водитель и два пассажира (взрослые) автомобиля Hyundai Solaris, а также водитель и 48-летний пассажир KIA Sportage. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!