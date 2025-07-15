В Волжском районе полиция выписала штраф владельцу заряженного пистолета

В начале июля сотрудники Госавтоинспекции Волжского района на 10-м километре автодороги "Нур — Спиридоновка" для проверки документов остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Во время общения с водителем полицейские заметили, что 63-летний самарец сильно нервничает. Правоохранители досмотрели машину и нашли в подлокотнике травматический пистолет. Несмотря на то, что водитель владел травматическим оружием на законных основаниях, он, тем не менее, нарушил правила перевозки — пистолет был без кобуры и имел в стволе патроны.
В отношении правонарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему". Санкция данной статьи предусматривает штраф до 1500 рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.