В Волжском районе полиция выписала штраф владельцу заряженного пистолета

В начале июля сотрудники Госавтоинспекции Волжского района на 10-м километре автодороги "Нур — Спиридоновка" для проверки документов остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Во время общения с водителем полицейские заметили, что 63-летний самарец сильно нервничает. Правоохранители досмотрели машину и нашли в подлокотнике травматический пистолет. Несмотря на то, что водитель владел травматическим оружием на законных основаниях, он, тем не менее, нарушил правила перевозки — пистолет был без кобуры и имел в стволе патроны.

В отношении правонарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему". Санкция данной статьи предусматривает штраф до 1500 рублей.