В Сызрани под колеса авто пострадал 15-летний мотоциклист

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В понедельник, 14 июля, в 16:45 в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал подросток на мотоцикле Мotoland, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области