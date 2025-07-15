Предпринимательскому сообществу региона рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости

Серия выездных семинаров для представителей органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества с участием самарского Росреестра продолжилась в Исаклинском и Сергиевском районах Самарской области, а также в городах Отрадный, Сызрань и Октябрьск. На встречах были освещены вопросы действующего законодательства, затрагивающие, в том числе, деятельность юридических лиц.

Участники мероприятия — министерство имущественных отношений Самарской области, Торгово-промышленная Палата, самарский Росреестр, администрации городов, районов и сельских поселений, представители Роспотребнадзора и УФНС России по Самарской области обсудили самые актуальные вопросы, волнующие предпринимательское сообщество региона.

Спикером от Управления Росреестра по Самарской области в составе рабочей группы по консультационно-методологической поддержке выступил заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

Наибольший интерес у аудитории вызвали изменения, которые с 1 марта 2025 года исключили оборот земельных участков в случае отсутствия сведений о местоположении их границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Константин Сергеевич подробно рассказал, где и как можно проверить — содержатся ли в ЕГРН сведения о местоположении границ земельного участка. Об этом подробно мы рассказывали ранее. Кроме того, спикер напомнил аудитории, что такое — Национальная система пространственных данных (НСПД) и как с ней работать.

Отдельным вопросом на встречах звучала тема электронных услуг. Самарским Росреестром было разработано методическое пособие с пошаговой инструкцией подачи документов в электронном виде. После мероприятий все желающие могли забрать раздаточный материал с собой.