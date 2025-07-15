Предпринимательскому сообществу региона рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости

Серия выездных семинаров для представителей органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества с участием самарского Росреестра продолжилась в Исаклинском и Сергиевском районах Самарской области, а также в городах Отрадный, Сызрань и Октябрьск. На встречах были освещены вопросы действующего законодательства, затрагивающие, в том числе, деятельность юридических лиц.
Участники мероприятия — министерство имущественных отношений Самарской области, Торгово-промышленная Палата, самарский Росреестр, администрации городов, районов и сельских поселений, представители Роспотребнадзора и УФНС России по Самарской области обсудили самые актуальные вопросы, волнующие предпринимательское сообщество региона.
Спикером от Управления Росреестра по Самарской области в составе рабочей группы по консультационно-методологической поддержке выступил заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.
Наибольший интерес у аудитории вызвали изменения, которые с 1 марта 2025 года исключили оборот земельных участков в случае отсутствия сведений о местоположении их границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Константин Сергеевич подробно рассказал, где и как можно проверить — содержатся ли в ЕГРН сведения о местоположении границ земельного участка. Об этом подробно мы рассказывали ранее. Кроме того, спикер напомнил аудитории, что такое — Национальная система пространственных данных (НСПД) и как с ней работать.
Отдельным вопросом на встречах звучала тема электронных услуг. Самарским Росреестром было разработано методическое пособие с пошаговой инструкцией подачи документов в электронном виде. После мероприятий все желающие могли забрать раздаточный материал с собой.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё