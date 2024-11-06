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Единоборства Спорт

В Тольятти состоялись XII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 30 октября по 4 ноября в Тольятти в "Лада-Арене" проходили XII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы". В них приняли участие 1500 спортсменов различных возрастных категорий — от 8 лет и старше. В этом году участники прибыли из 41 субъекта РФ от Калининграда до Сахалина — это рекордное количество регионов за историю турнира.

Поединки проходили в течение трех дней, с 1 по 3 ноября, одновременно на шести татами в дисциплинах ката и кумитэ в категориях: мальчики и девочки 8-9, 10-11, 12-13 лет, юноши и девушки 14-15, 16-17 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше.

Всего на соревнованиях было разыграно 93 комплекта медалей. В общекомандном зачете победила сборная команда Саратовской области. На втором месте — каратисты из республики Татарстан. На третьем — сборная республики Башкортостан.

Мероприятие также включало семинары для начинающих спортсменов и специалистов вида спорта от серебряного призера Олимпийских Игр в Токио, пятикратного чемпиона мира Рафаэля Агаева. Семинары состоялись 30 и 31 октября на базе физкультурно-спортивного комплекса "Союз". Кроме того, для участников были проведены экскурсии по Тольятти.

Массовые спортивные мероприятия в Самарской области организуются в рамках реализации региональной программы "Мастер спорта", инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Программа предполагает поддержку массового и детско-юношеского спорта и развитие спортивной инфраструктуры Самарской области.

Президент федерации каратэ Самарской области Александр Юдин отметил: "Выражаю благодарность за поддержку, прежде всего, правительству Самарской области, губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву. По сути, новая областная программа развития спорта "Мастер спорта" и дала возможность провести наши соревнования на столь высоком уровне. Мы благодарны партнерам, помогавшим финансово и технически. Нам удалось реализовать некоторые задумки: новшества заметили участники, тренеры, представители команд и зрители, оценили и отметили, что все продумано до мелочей, а выступать на наших соревнованиях стало еще комфортнее. Дело не только в оформлении арены, но и в качественном судействе, собранном призовом фонде для взрослых спортсменов, впервые были предоставлены ценные призы для лучших команд турнира. И я думаю, что теперь к нам захотят приехать еще больше делегаций, а это, в свою очередь, будет способствовать развитию в регионе событийного туризма".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

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почему ни слова про Обаму и майдан?

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Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

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