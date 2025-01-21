16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по сетокан В Самарской области стартовал Кубок России по боксу Тольяттинец стал победителем памятного турнира по самбо Тольяттинская каратистка Анна Чернышева стала победителем всероссийских соревнований Тхэквондист Рафаиль Аюкаев выиграл международный турнир в Китае

Единоборства Спорт

В Самарской области стартовал Кубок России по боксу

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 415
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 января, в самарском спорткомплексе "МТЛ Арена" состоялось торжественное открытие Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Участников соревнований и зрителей приветствовали вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко и двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

"Огромная благодарность Федерации бокса России и нашему боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову за то, что год назад они вместе привезли Кубок России по боксу в Самару и в этом году вновь доверили нам право провести этот турнир. В Самаре любят и понимают бокс, уверен, мы проведем соревнования на самом высоком уровне. При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в ближайшие годы нам предстоит реализовать амбициозные проекты для развития бокса и спортивной инфраструктуры. Сделать спорт по-настоящему доступным и стимулировать желание людей заниматься физкультурой, выбирать для себя активный досуг и здоровый образ жизни изо дня в день", - сказал Дмитрий Яковлев.

Татьяна Кириенко напомнила, что по результатам Кубка России будет сформирована национальная сборная для подготовки и участия в чемпионате мира в апреле этого года в Стамбуле.

"Отбор на чемпионат мира - это серьезные соревнования. Уверен, что схватки будут интересными и наш тренерский штаб сможет сформировать такую команду, которая покорит весь мир", - подчеркнул Олег Саитов, уроженец Новокуйбышевска, воспитанник жигулевской школы бокса и тренера Игоря Уткина.

Победители и призеры Кубка России будут определены 25 января в финальных боях.
Вход для зрителей на трибуны "МТЛ Арены" свободный.

В Самарской области бокс является базовым видом спорта. Отделения спортивной подготовки открыты в государственных и муниципальных спортивных школах. Один из участников Кубка России - воспитанник СШОР №4 "Ринг" Алакпер Гезалов из Безенчукского района.

Самарская область ежегодно принимает крупные боксерские турниры регионального, всероссийского и международного уровня. Опыт нашего региона был учтен при выборе места проведения XIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". По решению президента РФ Владимира Путина он пройдет в Самарской области осенью 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2