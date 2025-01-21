В Самарской области стартовал Кубок России по боксу

Во вторник, 21 января, в самарском спорткомплексе "МТЛ Арена" состоялось торжественное открытие Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Участников соревнований и зрителей приветствовали вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко и двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

"Огромная благодарность Федерации бокса России и нашему боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову за то, что год назад они вместе привезли Кубок России по боксу в Самару и в этом году вновь доверили нам право провести этот турнир. В Самаре любят и понимают бокс, уверен, мы проведем соревнования на самом высоком уровне. При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в ближайшие годы нам предстоит реализовать амбициозные проекты для развития бокса и спортивной инфраструктуры. Сделать спорт по-настоящему доступным и стимулировать желание людей заниматься физкультурой, выбирать для себя активный досуг и здоровый образ жизни изо дня в день", - сказал Дмитрий Яковлев.

Татьяна Кириенко напомнила, что по результатам Кубка России будет сформирована национальная сборная для подготовки и участия в чемпионате мира в апреле этого года в Стамбуле.

"Отбор на чемпионат мира - это серьезные соревнования. Уверен, что схватки будут интересными и наш тренерский штаб сможет сформировать такую команду, которая покорит весь мир", - подчеркнул Олег Саитов, уроженец Новокуйбышевска, воспитанник жигулевской школы бокса и тренера Игоря Уткина.

Победители и призеры Кубка России будут определены 25 января в финальных боях.

Вход для зрителей на трибуны "МТЛ Арены" свободный.

В Самарской области бокс является базовым видом спорта. Отделения спортивной подготовки открыты в государственных и муниципальных спортивных школах. Один из участников Кубка России - воспитанник СШОР №4 "Ринг" Алакпер Гезалов из Безенчукского района.

Самарская область ежегодно принимает крупные боксерские турниры регионального, всероссийского и международного уровня. Опыт нашего региона был учтен при выборе места проведения XIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". По решению президента РФ Владимира Путина он пройдет в Самарской области осенью 2025 года.