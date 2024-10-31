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Единоборства Спорт

Самарские борцы завоевали медали на Кубке России по греко-римской борьбе

УФА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Уфе проходит Кубок России по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

"Члены сборной Самарской области Максим Скуратов (67 кг) и Абдул Манафов (60 кг), воспитанники тренеров Александра Кропотова и Рустама Гилязова, стали бронзовыми призерами соревнований", — отмечается в сообщении ведомства.

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