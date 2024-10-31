Самарские борцы завоевали медали на Кубке России по греко-римской борьбе

В Уфе проходит Кубок России по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
"Члены сборной Самарской области Максим Скуратов (67 кг) и Абдул Манафов (60 кг), воспитанники тренеров Александра Кропотова и Рустама Гилязова, стали бронзовыми призерами соревнований", — отмечается в сообщении ведомства.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?