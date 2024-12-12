16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начали судить экс-руководителей нескольких бюро медико-социальной экспертизы В Самаре вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому из-за дохода жены Школьник, подозреваемый в домогательствах в самарском лицее, заключен под стражу Суд продлил производителю "Мистера Сидра" Анару Гусейнову срок содержания под стражей до 4 марта Вступил в силу приговор за незаконное отчуждение участка на 8-й просеке в Самаре

Суды Происшествия

В Самаре начали судить экс-руководителей нескольких бюро медико-социальной экспертизы

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Самарского района Самары начинает рассматривать уголовное дело четверых бывших руководителей бюро медико-социальной экспертизы в регионе.

Напомним, ранее предъявили обвинение руководителям бюро медико-социальной экспертизы № 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области". Им вменяли получение взятки, дачу взятки, посредничестве во взяточничестве, служебный подлог и мошенничество при получении выплат. По версии следствия, с 2018 по 2022 г. обвиняемые, сговорившись с другими должностными лицами учреждения, получали от 20 до 200 тыс. руб. за установление фиктивной инвалидности, в том числе повторно, восьми людям. В официальные документы о результатах экспертизы вносили ложные сведения о заболеваниях, необходимых оформления необходимой группы инвалидности. Кроме того, руководительницу БМСЭ № 5 обвиняют в предоставлении недостоверных сведений получении инвалидности ей самой и супругом. В результате женщина незаконно получила из бюджета 670 тыс. рублей.

Согласно сайту суда, обвиняемыми значатся Раушания Давыдова, Нина Шибанова, Марина Логинова и Олег Домницкий. Известно, что последний специализировался на заболеваниях туберкулезом.

Интересно, что летом 2024 г. было вынесено решение облсуда по уголовному делу экс-руководителя регионального БМСЭ Дмитрия Дача и его бывшего заместителя Александра Кудряшова. Их обвиняли в приобретении зданий по завышенной цене. Ущерб бюджету составил около 280 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5