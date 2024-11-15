В Самаре будут судить экс-руководителей нескольких бюро МСЭ за взяточничество и подлоги

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшим руководителям бюро медико-социальной экспертизы № 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области".

Их обвиняли в получении взятки, даче взятки, посредничестве во взяточничестве, служебном подлоге и мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, с 2018 по 2022 г. обвиняемые, сговорившись с другими должностными лицами учреждения, получали взятки от 20 до 200 тыс. руб. за установление фиктивной инвалидности, в том числе повторно, восьми людям. В официальные документы о результатах медико-социальной экспертизы вносили ложные сведения о заболеваниях, необходимых для установления соответствующей группы инвалидности.

Кроме того, руководительницу БМСЭ № 5 обвиняют в предоставлении недостоверных сведений получении инвалидности ей и ее супругом. В результате женщина незаконно получила из бюджета 670 тыс. рублей.

Уголовное дело направят в Самарский районный суд.