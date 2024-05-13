Фигурантом дела о взятках в БМСЭ стал врач Олег Домницкий

Силовики продолжают разбираться в ситуации с предполагаемым взяточничеством в бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Самарской области. Как стало известно, одним из фигурантов является врач по медико-социальной экспертизе Олег Домницкий.

Напомним, в громком деле — несколько сотрудников БСМЭ, физические лица (их подозревают в посредничестве во взяточничестве), а также еще несколько предполагаемых взяткодателей.

Уголовное дело о взятках за получение липовых справок об инвалидности расследуют в управлении Следственного комитета по Самарской области. При обыске у посредника обнаружили "черную бухгалтерию", где зафиксировано более 150 случаев незаконной выдачи справок. "Липовая инвалидность" позволяла обладателям справок незаконно получать выплаты от государства.

Олег Домницкий был врачом по медико-социальной экспертизе. Он специализировался на заболеваниях туберкулезом. Сам он окончил СамГМУ в 2009 году. Сейчас Домницкий обжалует процессуальные детали дела в облсуде. Его обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Это уже не первый скандал в БМСЭ. Ранее приговор суда выслушал экс-глава бюро Дмитрий Драч и его заместитель Александр Кудряшов. Драчу назначили девять лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года; Кудряшову — в восемь с половиной лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок три года. Также суд постановил удовлетворить иск прокуратуры к подсудимым на 283 млн 774 тыс. рублей.