16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вступил в силу приговор в отношении Людмилы Тарховой по делу о вымогательстве 200 млн рублей В Самарской области осудили курьера с 20 кг "синтетики" В деле о взятках в бюро медико-социальной экспертизы появилось около десятка подозреваемых В Самаре начался суд над еще одним бывшим топ-менеджером Газбанка На блогера Гутина подали в суд стоматологи за плохой отзыв

Суды Происшествия

В деле о взятках в бюро медико-социальной экспертизы появилось около десятка подозреваемых

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 621
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В громком уголовном деле о коррупции в бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Самарской области появился целый ряд подозреваемых. По данным источников Волга Ньюс, среди подозреваемых - три сотрудника БСМЭ, два физических лица (их подозревают в посредничестве во взяточничестве), а также еще несколько предполагаемых взяткодателей.

Кроме того, сейчас правоохранители допрашивают в качестве свидетелей руководителей подразделений бюро. Не исключено, что кто-то из них может тоже изменить статус на "подозреваемый".

Напомним, уголовное дело о взятках за получение липовых справок об инвалидности расследуют в управлении Следственного комитета по Самарской области. При обыске у посредника обнаружили "черную бухгалтерию", где зафиксировано более 150 случаев незаконной выдачи справок.

"Липовая инвалидность" позволяла обладателям справок незаконно получать выплаты от государства. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Это уже не первый скандал в БМСЭ. Сейчас суд рассматривает уголовное дело бывшего главы бюро Дмитрия Драча и его экс-заместителя Александра Кудряшова. По версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника.

В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться увольнения Драча удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:19 Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Странные дела творятся в Самаре...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:15 В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:11 Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

Еще проще. Мошенничество...

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4