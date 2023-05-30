В деле о взятках в бюро медико-социальной экспертизы появилось около десятка подозреваемых

В громком уголовном деле о коррупции в бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Самарской области появился целый ряд подозреваемых. По данным источников Волга Ньюс, среди подозреваемых - три сотрудника БСМЭ, два физических лица (их подозревают в посредничестве во взяточничестве), а также еще несколько предполагаемых взяткодателей.

Кроме того, сейчас правоохранители допрашивают в качестве свидетелей руководителей подразделений бюро. Не исключено, что кто-то из них может тоже изменить статус на "подозреваемый".

Напомним, уголовное дело о взятках за получение липовых справок об инвалидности расследуют в управлении Следственного комитета по Самарской области. При обыске у посредника обнаружили "черную бухгалтерию", где зафиксировано более 150 случаев незаконной выдачи справок.

"Липовая инвалидность" позволяла обладателям справок незаконно получать выплаты от государства. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Это уже не первый скандал в БМСЭ. Сейчас суд рассматривает уголовное дело бывшего главы бюро Дмитрия Драча и его экс-заместителя Александра Кудряшова. По версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника.

В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться увольнения Драча удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.