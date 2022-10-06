Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале сообщил, что в Самарской области возбудили уголовное дело по многочисленным фактам передачи взяток сотрудникам БМСЭ за получение лжеинвалидности.
По данным депутата, пока в деле три эпизода на 1,65 млн рублей. Однако при обыске у посредника изъяли так называемую черную бухгалтерию. В бумагах зафиксировано более 150 таких сделок.
По мнению Александра Хинштейна, фальсификация была поставлена на поток, и в ней также участвовали врачи регионального минздрава.
Дело возбуждено в отношении двоих взяткодателей (одного из которых обвиняют еще и в посредничестве во взятке), а также в отношении неустановленных должностных лиц БМСЭ и посредников.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️