Александр Хинштейн: в самарском БМСЭ поставили на поток "продажу" инвалидности

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале сообщил, что в Самарской области возбудили уголовное дело по многочисленным фактам передачи взяток сотрудникам БМСЭ за получение лжеинвалидности.

По данным депутата, пока в деле три эпизода на 1,65 млн рублей. Однако при обыске у посредника изъяли так называемую черную бухгалтерию. В бумагах зафиксировано более 150 таких сделок.

По мнению Александра Хинштейна, фальсификация была поставлена на поток, и в ней также участвовали врачи регионального минздрава.

Дело возбуждено в отношении двоих взяткодателей (одного из которых обвиняют еще и в посредничестве во взятке), а также в отношении неустановленных должностных лиц БМСЭ и посредников.