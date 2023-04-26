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Суды Происшествия

По делу экс-главы БМСЭ Дмитрия Драча отстранили еще одного адвоката

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебный процесс бывшего главы БМСЭ Дмитрия Драча и его экс-заместителя Александра Кудряшова снова затягивается. На прошедшем на этой неделе заседании суд принял решение об отводе еще одного адвоката. Об этом сообщили участники заседания.

Недавно в судебный процесс вступил новый адвокат — его фамилия Баринов. Но суд решил, что защитник не может находиться в заседаниях, поскольку ранее он участвовал в допросе с одним из свидетелей.

Баринов должен был заменить адвоката Александра Кудряшова Сергея Черняева. Черняева ранее тоже исключили из процесса — по версии представителей обвинения, он может быть допрошен далее как свидетель. Сейчас Кудряшов должен найти нового адвоката.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника.

В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться увольнения Драча удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.

Обвиняемым по тому же уголовному делу проходит бывший заместитель Драча Александр Кудряшов. В материалах упомянуты четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Рассматривать уголовное дело начал суд Самарского района региональной столицы летом 2022 года. Но осенью было вынесено решение о направлении дела в Октябрьский районный суд. Как объясняли участники процесса, судья сочла, что большинство указанных в материалах уголовного дела эпизодов относятся к Октябрьскому району (здание на ул. Ерошевского), и после начала процесса приняла решение о направлении дела коллегам. В прокуратуре все же считают, что основные эпизоды относятся к Самарскому району (а именно на ул. Молодогвардейской). Прокуратура обжаловала это решение и суд заново начали в Самарском районе.

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