Судебный процесс экс-главы медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча могут снова отложить

В судебном процессе бывшего главы БМСЭ Дмитрия Драча и его экс-заместителя Александра Кудряшова представитель прокуратуры заявил отвод одному из адвокатов. Суд отвод удовлетворил. Об этом рассказали Волга Ньюс участники процесса.

По данным обвинения, адвокат Александра Кудряшова Сергей Черняев не может участвовать в процессе в качестве защитника, поскольку не исключено, что его могут допросить в последующем как свидетеля. Сам Сергей Черняев пояснил журналисту Волга Ньюс, что он не может быть свидетелем по делу, но сам хочет покинуть процесс по состоянию своего здоровья.

Как отметил адвокат Дмитрия Драча Анатолий Кузнецов, пока не ясно, не начнут ли судебный процесс заново. По мнению Сергея Черняева, нет смысла начинать рассмотрение дела с самого начала, просто будет назначен иной адвокат. Участники процесса также предполагают, что новому защитнику потребуется какое-то время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника.

В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться увольнения Драча удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.

Обвиняемым по тому же уголовному делу проходит бывший заместитель Драча Александр Кудряшов. В материалах упомянуты четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Рассматривать уголовное дело начал суд Самарского района региональной столицы летом 2022 года. Но осенью было вынесено решение о направлении дела в Октябрьский районный суд. Как объясняли участники процесса, судья сочла, что большинство указанных в материалах уголовного дела эпизодов относятся к Октябрьскому району (здание на ул. Ерошевского), и после начала процесса приняла решение о направлении дела коллегам. Но в прокуратуре все же считают, что основные эпизоды относятся к Самарскому району (а именно на ул. Молодогвардейской). Прокуратура обжаловала это решение и суд заново начали в Самарском районе.

Интересно, что во время судебного процесса выяснилось, что Драч снова устроился на работу в бюджетное учреждение в Москве. Ситуация заинтересовала депутата Александра Хинштейна.

"Благодарен коллегам из правительства Москвы, оперативно отреагировавшим на эту возмутительную ситуацию. Уже с сегодняшнего дня Дмитрий Драч из ГБУ уволен. Надеюсь, следующим его местом работы станет учреждение ФСИН", — написал парламентарий в телеграм-канале 25 августа 2022 года.