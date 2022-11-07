В Самаре снова пытаются решить, где рассматривать дело Дмитрия Драча

Прокуратура обжаловала решение суда Самарского района региональной столицы о направлении уголовного дела экс-главы бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча в суд Октябрьского района. Информация размещена на сайте суда.

Как сообщают участники процесса, ранее судья Юлия Миронова сочла, что большинство указанных в материалах уголовного дела эпизодов относятся к Октябрьскому району (здание на ул. Ерошевского) и после начала процесса приняла решение о направлении дела коллегам. А в прокуратуре считают, что эпизоды все же относятся к Самарскому району (а именно — на ул. Молодогвардейской).

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. Драч приобрел для нужд БМСЭ у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться увольнения Драча удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же. На первом заседании суда выяснилось, что Драч снова устроился на работу в бюджетном учреждении в Москве. Ситуация заинтересовала депутата Александра Хинштейна.

"Благодарен коллегам из правительства Москвы, оперативно отреагировавшим на эту возмутительную ситуацию. Уже с сегодняшнего дня Дмитрий Драч из ГБУ уволен. Надеюсь, следующим его местом работы станет учреждение ФСИН", — написал парламентарий 25 августа 2022 года.

После этого, по словам адвоката Анатолия Кузнецова, Драч подал суду список личных данных, которые он захотел запретить к распространению.

Кроме Дмитрия Драча обвиняемым по этому же уголовному делу проходит его бывший заместитель Александр Кудряшов. В материалах упомянуты четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Пока не уточняется, когда конкретно может истечь срок привлечения к ответственности в данном случае.