Суд запретил писать про работу Дмитрия Драча и прекратил процесс

В суде Самарского района региональной столицы состоялось последнее заседание по уголовному делу теперь уже бывшего главы Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча и его заместителя Александра Кудряшова. Их обвиняют в четырех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.
Напомним, по версии следствия, в 2018 г. Драч приобрел для нужд БМСЭ у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей.
Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ. Но дело продолжили расследовать.
Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться увольнения Драча удалось только после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.
На первом заседании суда выяснилось, что Драч снова устроился на работу в бюджетном учреждении.
"Я живу в Москве и работаю в ГБУ "Центр экстренной медицинской помощи правительства Москвы". Моя должность — методист", — рассказал сам Драч в открытом процессе.
Ситуация заинтересовала депутата Александра Хинштейна.
"Благодарен коллегам из правительства Москвы, оперативно отреагировавшим на эту возмутительную ситуацию. Уже с сегодняшнего дня Дмитрий Драч из ГБУ уволен. Надеюсь, следующим его местом работы станет учреждение ФСИН", — написал парламентарий 25 августа 2022 года.
Меж тем появились слухи, будто бы Дмитрий Драч мог устроиться на какое-то новое интересное место работы. Как сообщил журналисту Волга Ньюс адвокат Драча Анатолий Кузнецов, это не так. Защитник также уточнил, что некоторые данные про Драча теперь нельзя будет сообщать в СМИ.
"На прошедшем заседании суда Драч подал суду список личных данных, которые он хотел бы запретить распространять. Суд его просьбу удовлетворил", — рассказал адвокат Анатолий Кузнецов.
Кроме того, сам процесс в суде Самарского района прекратили. "Вынесено постановление о направлении дела в Октябрьский район по подсудности", — рассказали журналисту Волга Ньюс в пресс-службе Самарского райсуда.
Предполагается, что через некоторое время могут начать процесс заново.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц