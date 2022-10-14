Суд запретил писать про работу Дмитрия Драча и прекратил процесс

В суде Самарского района региональной столицы состоялось последнее заседание по уголовному делу теперь уже бывшего главы Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча и его заместителя Александра Кудряшова. Их обвиняют в четырех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. Драч приобрел для нужд БМСЭ у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей.

Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ. Но дело продолжили расследовать.

Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться увольнения Драча удалось только после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.

На первом заседании суда выяснилось, что Драч снова устроился на работу в бюджетном учреждении.

"Я живу в Москве и работаю в ГБУ "Центр экстренной медицинской помощи правительства Москвы". Моя должность — методист", — рассказал сам Драч в открытом процессе.

Ситуация заинтересовала депутата Александра Хинштейна.

"Благодарен коллегам из правительства Москвы, оперативно отреагировавшим на эту возмутительную ситуацию. Уже с сегодняшнего дня Дмитрий Драч из ГБУ уволен. Надеюсь, следующим его местом работы станет учреждение ФСИН", — написал парламентарий 25 августа 2022 года.

Меж тем появились слухи, будто бы Дмитрий Драч мог устроиться на какое-то новое интересное место работы. Как сообщил журналисту Волга Ньюс адвокат Драча Анатолий Кузнецов, это не так. Защитник также уточнил, что некоторые данные про Драча теперь нельзя будет сообщать в СМИ.

"На прошедшем заседании суда Драч подал суду список личных данных, которые он хотел бы запретить распространять. Суд его просьбу удовлетворил", — рассказал адвокат Анатолий Кузнецов.

Кроме того, сам процесс в суде Самарского района прекратили. "Вынесено постановление о направлении дела в Октябрьский район по подсудности", — рассказали журналисту Волга Ньюс в пресс-службе Самарского райсуда.

Предполагается, что через некоторое время могут начать процесс заново.