Дело экс-главы медико-социальной экспертизы придется рассматривать заново

Самарский областной суд отменил решение о переносе рассмотрения уголовного дела бывшего руководителя БМСЭ Дмитрия Драча в суд Октябрьского района. Об этом сообщил Волга Ньюс один из участников процесса.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться увольнения Драча удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же.

Кроме Дмитрия Драча, обвиняемым по тому же уголовному делу проходит его бывший заместитель Александр Кудряшов. В материалах упомянуты четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Рассматривать уголовное дело начал суд Самарского района региональной столицы летом 2022 года. Но осенью было вынесено решение о направлении дела в Октябрьский районный суд. Как объясняли участники процесса, судья сочла, что большинство указанных в материалах уголовного дела эпизодов относятся к Октябрьскому району (здание на ул. Ерошевского), и после начала процесса приняла решение о направлении дела коллегам. Но в прокуратуре все же считают, что основные эпизоды относятся к Самарскому району (а именно - на ул. Молодогвардейской).

В итоге прокуратура обжаловала в областном суде решение о переносе процесса. В высшей инстанции решили, что рассмотрение нужно вести все-таки в Самарском районе. Но процесс теперь придется начать заново в ином составе.