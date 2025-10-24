Две женщины попали в больницу после столкновения Renault и Audi под Самарой

В пятницу, 24 октября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:30 42-летний водитель Renault Mеgane на 44 км трассы Самара — Большая Черниговка выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi A6 под управлением 57-летнего мужчины.

В результате пострадали две пассажирки Audi 55 и 52 лет. Обеих женщин доставили в больницу.