В Самарской области задержали курьеров с 10 кг героина

В Самарской области задержали двух мужчин 32 и 23 лет, перевозивших крупную партию героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили у въезда в Сызрань на трассе М-5 Lexus GS. Водитель и пассажир заметно нервничали, поэтому машину решили досмотреть. В итоге под водительским и пассажирским сидениями обнаружили свертки, в которых в сумме 10 кг героина.

Задержанные рассказали, что ехали из Москвы в Екатеринбург, а наркотики приобрели в Волгограде через интернет и планировали сбывать с помощью "закладок".