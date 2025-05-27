В Самарской области задержали курьеров с 10 кг героина

В Самарской области задержали двух мужчин 32 и 23 лет, перевозивших крупную партию героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили у въезда в Сызрань на трассе М-5 Lexus GS. Водитель и пассажир заметно нервничали, поэтому машину решили досмотреть. В итоге под водительским и пассажирским сидениями обнаружили свертки, в которых в сумме 10 кг героина.
Задержанные рассказали, что ехали из Москвы в Екатеринбург, а наркотики приобрели в Волгограде через интернет и планировали сбывать с помощью "закладок".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы