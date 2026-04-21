В самарской ТПП состоится прямой диалог местного бизнеса с ведущими производителями Ленинградской области

В среду, 22 апреля, в 10:00 ТПП Самарской области принимает межрегиональную бизнес-миссию предприятий Ленинградской области, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

В конференц-зале ТПП Самарской области в формате совещания предпринимателей двух регионов состоятся презентации участников и индивидуальные B2B-переговоры. Ключевым событием первого дня также станет Биржа деловых контактов, которую проводит ТПП Самарской области.

Цель мероприятия - укрепление торгово-экономических связей между Ленинградской и Самарской областями, поиск новых партнеров, поставщиков и клиентов для промышленных предприятий.

В работе бизнес-миссии примут участие девять компаний из Ленинградской области, представляющих сферы промышленного производства, машиностроения, металлообработки, поставок промышленного оборудования и инженерных решений. Среди участников: ООО "Завод высотных конструкций" (ведущий российский производитель высотных изделий и средств подмащивания), ООО "Стэлс" (производство лентопилочных станков и автоматизированных линий металлообработки), ООО "ПП Абразивные материалы" (производство металлообрабатывающего и абразивного инструмента), ООО "Юнифлекс" (производство гибких воздуховодов и промышленных шлангов), ООО "АГТ" (производство гидравлического оборудования), ООО "Ролтэк" (производство грузоподъемного оборудования и систем перемещения), ООО "ЗСМ "Дека" (производство сварочной проволоки), ООО "Корда Спецматериалы" (производство изделий из тепло- и звукоизоляционных материалов), ООО "Профавтоматика" (ГК "Теком", производство шиповального оборудования).

Помимо деловых переговоров, программа миссии включает посещение ведущих промышленных площадок Самарской области. Одна из них - визит на АО "Самарский металлургический завод", крупнейшее в России предприятие по производству алюминиевых сплавов, проката и полуфабрикатов. В ходе визита состоятся рабочие встречи и осмотр производства. Запланировано посещение и других ведущих производственных площадок, в том числе и предприятий, занимающихся производством маломерных судов.

Участие в мероприятии позволит самарским компаниям установить прямые контакты с производителями из Ленинградской области, обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества и выхода на новые рынки, найти надежных поставщиков и технологических партнеров, а также расширить деловые связи и укрепить межрегиональное взаимодействие.