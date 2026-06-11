В Самарской области выявлены 16 "черных" кредиторов

C января по март 2026 г. Волго-Вятское ГУ Банка России выявило в Самарской области 16 нелегальных участников финансового рынка. Все они — нелегальные, или "черные" кредиторы.

Компании выдавали займы под залог имущества, либо работали под видом комиссионных магазинов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани. При этом заключали договоры купли-продажи, хранения, комиссии и не состояли в реестрах Банка России, то есть не имели соответствующего разрешения регулятора.

"Стоит помнить, что в настоящем комиссионном магазине деньги можно получить только после продажи вещи. Легальный ломбард выдает заемщику залоговый билет в двух экземплярах, который содержит всю информацию о займе. Если вам предлагают подписать какие-то другие документы или договоры, есть риск, что вы обратились к нелегальному кредитору", — объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Прежде чем взаимодействовать с той или иной финансовой организацией, стоит проверить, что она работает в правовом поле. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию".

Настоящий ломбард должен состоять в Государственном реестре ломбардов.

Информацию о выявленных сомнительных организациях и проектах Банк России публикует в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке на своем сайте.

Информация о таких организациях также передается в правоохранительные органы. Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях в целях соблюдения норм закона о персональных данных. Но важно помнить, что индивидуальные предприниматели и физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.