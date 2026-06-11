Механизаторы региона соревновались за звание "Лучший по профессии"

Состоялся региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Механизатор". Конкурс проходит в рамках национального проекта "Кадры". Организатором конкурса "Лучший по профессии" является минтруд России.

В Самарской области он проводится региональным министерством труда, занятости и миграционной политики. Номинация "Механизатор" проходит совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на площадке Самарского государственного аграрного университета.

"В нашем конкурсе участвуют разновозрастные специалисты со всей области, это профессионалы, которых ценят на их предприятиях, — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Конкурс проводится по востребованным рабочим профессия, и в этом году профессия механизатора вошла в топ рабочих профессий, ведь на плечах именно таких специалистов — продовольственная безопасность страны".

На региональный этап было подано 10 заявок из разных районов Самарской области. Конкурсанты прошли тестирование, выполнили кейс-задание, а затем их ждали практические модули: "Автопилот", "Двигатель и точные измерения", "Гидравлическая система", где участники должны были проверить с помощью измерительных инструментов поршни и собрать двигатель, завести трактор и прицепить плуг, создать контур поля на тренажере. Техника для проведения конкурса от Минского тракторного завода предоставлена ООО Торговый дом "Подшипникмаш" Самара.

"Участникам дается 60 минут на прохождение каждого этапа, — рассказал декан инженерного факультета Самарского государственного аграрного университета Павел Крючин. — Нужно собрать двигатель внутреннего сгорания за определенное время, провести техническое обслуживание трактора и продемонстрировать другие практические навыки, соблюдая технику безопасности".

Конкурс дает возможности для профессионального роста, при этом каждый из участников находит в нем что-то свое.

"Участвую в конкурсе не столько ради соревнований, сколько для себя, — поделился участник конкурса из ООО "Опытно-производственное сельскохозяйственное предприятие "Покровское" Дмитрий Дубасов. — Мне нравится работать в сельском хозяйстве, отец учил водить трактор, нравится моя профессия, не хочу никуда уходить. При необходимости готов передавать опыт коллегам".

На региональном этапе конкурсанты борются за главный приз в 100 тысяч рублей, призеры получат 50 тыс. руб. — за второе место, 30 тыс. руб. — за третье место. Награждение пройдет в конце июня. А осенью победитель поедет на федеральный этап в Тамбовскую область.