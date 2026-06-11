Механизаторы региона соревновались за звание "Лучший по профессии"

Состоялся региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Механизатор". Конкурс проходит в рамках национального проекта "Кадры". Организатором конкурса "Лучший по профессии" является минтруд России.
В Самарской области он проводится региональным министерством труда, занятости и миграционной политики. Номинация "Механизатор" проходит совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на площадке Самарского государственного аграрного университета.
"В нашем конкурсе участвуют разновозрастные специалисты со всей области, это профессионалы, которых ценят на их предприятиях, — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Конкурс проводится по востребованным рабочим профессия, и в этом году профессия механизатора вошла в топ рабочих профессий, ведь на плечах именно таких специалистов — продовольственная безопасность страны".
На региональный этап было подано 10 заявок из разных районов Самарской области. Конкурсанты прошли тестирование, выполнили кейс-задание, а затем их ждали практические модули: "Автопилот", "Двигатель и точные измерения", "Гидравлическая система", где участники должны были проверить с помощью измерительных инструментов поршни и собрать двигатель, завести трактор и прицепить плуг, создать контур поля на тренажере. Техника для проведения конкурса от Минского тракторного завода предоставлена ООО Торговый дом "Подшипникмаш" Самара.
"Участникам дается 60 минут на прохождение каждого этапа, — рассказал декан инженерного факультета Самарского государственного аграрного университета Павел Крючин. — Нужно собрать двигатель внутреннего сгорания за определенное время, провести техническое обслуживание трактора и продемонстрировать другие практические навыки, соблюдая технику безопасности".
Конкурс дает возможности для профессионального роста, при этом каждый из участников находит в нем что-то свое.
"Участвую в конкурсе не столько ради соревнований, сколько для себя, — поделился участник конкурса из ООО "Опытно-производственное сельскохозяйственное предприятие "Покровское" Дмитрий Дубасов. — Мне нравится работать в сельском хозяйстве, отец учил водить трактор, нравится моя профессия, не хочу никуда уходить. При необходимости готов передавать опыт коллегам".
На региональном этапе конкурсанты борются за главный приз в 100 тысяч рублей, призеры получат 50 тыс. руб. — за второе место, 30 тыс. руб. — за третье место. Награждение пройдет в конце июня. А осенью победитель поедет на федеральный этап в Тамбовскую область.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.