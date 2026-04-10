В Сергиевском районе произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля

В пятницу, 10 апреля, примерно в 18:00, на трассе М‑5 "Урал" в Самарской области случилась авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полиции, 53-летний водитель автомобиля УАЗ "Патриот" ехал из Самары в сторону Уфы. На 1075‑м километре дороги он выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 41-летнего водителя.
Удар привел к возгоранию УАЗ. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!