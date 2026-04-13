В Тольятти в ДТП с тремя авто пострадала женщина

В воскресенье, 12 апреля, в 13:00 в Центральном районе Тольятти столкнулись три автомобиля, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 42-летний водитель Lada Niva, двигаясь по Южному шоссе со стороны ул. 40 лет Победы, в направлении Автозаводского шоссе, в районе дома № 1 стр. 1 по Автозаводскому шоссе, выехал на "встречку" и столкнулся с Lada Granta под управлением 37-летнего мужчины и с Lada Kalina, за рулем которой находился 47-летний мужчина.
После столкновения "Гранту" отбросило на препятствие (делиниатор), а Lada Niva опрокинулась. Пострадавший пассажир Lada Granta — 39-летняя женщина — доставлена в медицинское учреждение.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!