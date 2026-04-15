"Стояли на обочине": в Самаре расследуют ДТП, в котором погибли два ребенка

Жуткая трагедия произошла прошлым летом в Самарской области недалеко от пос. Петра Дубрава . Безутешные родные негодуют, что никто до сих пор не наказан за гибель ребят.

Как рассказывают адвокаты потерпевших, ЧП произошло 25 августа 2025 года. Около 10 часов вечера 20-летний водитель Никита С. на автомобиле "Hyundai" ехал по автомагистрали "Центральная". Он не учел дорожных условий и наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, которые в тот момент стояли на обочине: 15-летнего Илью и 16-летнего Диму. Подростки скончались на месте до приезда "скорой помощи".

Уголовное дело о ДТП, в котором погибли двое ребят, было возбуждено. Но, по словам родных погибших, расследование затягивается, а водитель, сбивший ребят, не имеет статуса подозреваемого.

"Это, помимо чувств безнаказанности, создает опасные предпосылки для сокрытия следов преступления. Стороной предпринимаются активные попытки искажения фактических данных, приискания несуществующих очевидцев и т.д., формирования мотивации к дальнейшему преступному поведению, а отсутствие меры пресечения может повлечь прямое противодействие органам предварительного следствия, оказание влияния на возможных свидетелей по делу. До настоящего времени не получено основное заключение автотехнической экспертизы. Эксперты запросили возможность осмотра автомобиля виновника, потерпевшими неоднократно предоставлялся теплый бокс для следственных действий (который освобождали от другой техники, в результате чего на производстве возникал простой), однако мероприятия срывались по организационным моментам: болезнь следователя, не завелся эвакуатор и пр.", - пишут в жалобах адвокаты потерпевших.

Теперь адвокаты пишут письма руководителям правоохранительных ведомств в регионе с требованием взять расследование на контроль.