Возбуждено уголовное дело по факту ночного ДТП, в котором погибли два подростка под Самарой

По факту ДТП, в котором погибли двое подростков на строящейся автомагистрали "Центральная", возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Напомним, смертельная авария произошла 25 августа в 21:55.

СУ СК РФ по Самарской области

19-летний водитель на иномарке на дороге "Автомагистраль Центральная" не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего наехал на стоявших у обочины подростков.

15-ти и 16-ти ление юноши погибли на месте до приезда "скорой". Еще один несовершеннолетний, находившийся с погибшими, после аварии сам обратился в больницу за оказанием медпомощи. Также пострадал сам водитель автомобиля.

В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.