Возбуждено уголовное дело по факту ночного ДТП, в котором погибли два подростка под Самарой

По факту ДТП, в котором погибли двое подростков на строящейся автомагистрали "Центральная", возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.
Напомним, смертельная авария произошла 25 августа в 21:55.
19-летний водитель на иномарке на дороге "Автомагистраль Центральная" не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего наехал на стоявших у обочины подростков.
15-ти и 16-ти ление юноши погибли на месте до приезда "скорой". Еще один несовершеннолетний, находившийся с погибшими, после аварии сам обратился в больницу за оказанием медпомощи. Также пострадал сам водитель автомобиля.
В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!