Под Самарой в ДТП погибли подростки

В понедельник, 25 августа, в 21:55 недалеко от пос. Петра Дубрава в Волжском районе Hyundai наехал на двух несовершеннолетних. Подростки стояли на обочине строящегося участка автомагистрали Центральной, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

От полученных травм пострадавшие скончались на месте ДТП. Водитель легковой машины доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Еще один несовершеннолетний, находившийся с погибшими, после аварии сам обратился в больницу за оказанием медицинской помощи.

Прокуратура Волжского района организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.По ее результатам будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, а также решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, ход доследственной проверки, организованной органами предварительного расследования, взят прокуратурой района на контроль.