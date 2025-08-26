Под Самарой в ДТП погибли подростки

В понедельник, 25 августа, в 21:55 недалеко от пос. Петра Дубрава в Волжском районе Hyundai наехал на двух несовершеннолетних. Подростки стояли на обочине строящегося участка автомагистрали Центральной, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
От полученных травм пострадавшие скончались на месте ДТП. Водитель легковой машины доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
Еще один несовершеннолетний, находившийся с погибшими, после аварии сам обратился в больницу за оказанием медицинской помощи.
Прокуратура Волжского района организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.По ее результатам будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, а также решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, ход доследственной проверки, организованной органами предварительного расследования, взят прокуратурой района на контроль.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!