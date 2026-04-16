В Кировском районе автомобиль каршеринга врезался в дерево

В среду, 15 апреля, в Кировском районе Самары в ДТП попал автомобиль каршеринга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в 02:15 40-летний мужчина за рулем Kia Rio напротив дома № 412 "Б" по пр. Карла Маркса не выбрал скорость, позволяющую контролировать движение машины, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль наехал на бордюрный камень и врезался в дерево.

Водителю и его 38-летнему пассажиру назначено стационарное лечение.