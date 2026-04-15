В Самаре столкнулись иномарка и пассажирский автобус

В Советском районе Самары произошло ДТП с участием иномарки и автобуса, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

Во вторник, 14 апреля, произошла авария на ул. Гагарина в Самаре. 29-летний водитель автомобиля Jetour Dashing, осуществляя перестроение, не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу Lotos-105С02 под управлением 50-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения один из пассажиров автобуса получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.