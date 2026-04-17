ДТП с двумя погибшими произошло в Отрадном

В пятницу, 17 апреля, в Отрадном два человека погибли в легковушке, которая попала под грузовик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 18:15 на 93 км автодороги "Самара - Бугуруслан". По предварительным данным, 64-летняя женщина за рулем Lada Kalina, выезжая на трассу с ул. Советской, не предоставила преимущество в движении КамАЗу.

В результате столкновения на месте погибла 64-летняя пассажирка легковушки. Еще три пассажира "Калины" - подростки 13 и 15 лет, а также 21 летний парень - были госпитализированы. Позже 15-летний мальчик скончался в реанимации.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.