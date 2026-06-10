Александр Кудашев:"Самара будет дальше становиться только лучше!"

Мастер спорта международного класса, победитель Всемирной летней универсиады по плаванию Александр Кудашев поделился впечатлениями о развитии Самары в преддверии ее юбилея.

"Я очень люблю наш город. За 450 лет Самара проделала огромный путь и продолжает развиваться, — подчеркнул Кудашев. — Я уверен, что на этом наш город не остановится. К юбилею в 2036 году мы увидим еще больше позитивных перемен".

Спортсмен отметил, что особенно ценит в городе обилие зеленых зон: парков, скверов и открытых пространств. По его словам, год от года Самара становятся все красивее и комфортнее для отдыха.