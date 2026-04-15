В центре Самары иномарка сбила пенсионерку

Во вторник, 14 апреля, в Ленинском районе Самары утром произошло ДТП с участием пешехода, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

53‑летний водитель Renault Kaptur, следуя по ул. Шостаковича в сторону ул. Чапаевской, не уступил дорогу 74‑летней женщине, которая переходила улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.