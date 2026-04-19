Нетрезвый водитель устроил серию ДТП на ул. Победы

В воскресенье, 19 апреля, примерно в 13:00 64-летний водитель Lada Kalina ехал по "встречке" по по ул. Победы. В районе дома № 85 он столкнулся с Kia Rio и Jetour. После покинул место ДТП и у дома № 83 столкнулся с BMW, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции. Водитель отечественного автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Кроме того, за оставление места дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.