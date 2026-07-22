В Пестравском районе полиция устроила погоню за пьяным селянином на "Калине"

В полицию Пестравского района обратились местные жители, предупредив, что автомобилем Lada Kalina управляет пьяный водитель. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали и направились к месту предполагаемого нахождения нарушителя. Указанный автомобиль обнаружился на выезде из села Пестравка, недалеко от берега реки Большой Иргиз.

Водитель проигнорировал требование полиции остановить авто и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Инспекторы начали преследование. Через несколько сотен метров автомобиль был заблокирован.

За рулем оказался 53-летний житель села Майское Пестравского района. Правоохранители выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и отстранили мужчину от управления автомобилем.

При составлении административного материала мужчина попытался избежать ответственности за нарушение закона и предложил полицейским взятку — более 10 тыс. рублей. Госавтоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть, прибывшие оперативники задокументировали данный факт, материалы проверки передали в СК РФ. Кроме того, собранные в отношении мужчины административные материалы по ст. 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства) направлены в суд для рассмотрения по существу.