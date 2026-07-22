В Пестравском районе полиция устроила погоню за пьяным селянином на "Калине"

В полицию Пестравского района обратились местные жители, предупредив, что автомобилем Lada Kalina управляет пьяный водитель. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали и направились к месту предполагаемого нахождения нарушителя. Указанный автомобиль обнаружился на выезде из села Пестравка, недалеко от берега реки Большой Иргиз.
Водитель проигнорировал требование полиции остановить авто и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Инспекторы начали преследование. Через несколько сотен метров автомобиль был заблокирован.
За рулем оказался 53-летний житель села Майское Пестравского района. Правоохранители выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и отстранили мужчину от управления автомобилем.
При составлении административного материала мужчина попытался избежать ответственности за нарушение закона и предложил полицейским взятку — более 10 тыс. рублей. Госавтоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть, прибывшие оперативники задокументировали данный факт, материалы проверки передали в СК РФ. Кроме того, собранные в отношении мужчины административные материалы по ст. 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства) направлены в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...