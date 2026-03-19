Финансовый маркетплейс Сравни: что это и какими услугами пользуются жители Самары

Сравни — маркетплейс, занимающийся подбором страховых, банковских и образовательных продуктов, проанализировал финансовое поведение жителей Самары и выявил ключевые изменения за 2024 - 2025 годы.

Новые технологии постепенно входят в жизнь самарцев. Согласно исследованию, 22% опрошенных регулярно пользуются услугами финансовых маркетплейсов, 38% слышали о них, но пока не пробовали. Чаще всего через платформы оформляют страховые полисы (47%) и акции/облигации (40%), 13% оформляли банковские кредиты.

В чем же суть финансового маркетплейса? На этот вопрос ответил генеральный директор финансового маркетплейса Сравни Александр Крайник: "Для получения банковского продукта клиенту необходимо пройти идентификацию в банке. И так в каждом банке. А клиенту Сравни необходимо пройти единожды идентификацию и он сможет пользоваться всеми продуктами банков, которые входят в периметр финансового маркетплейса. Таким образом, уровень доступности услуг растет во всех регионах, при этом их получение становится проще и быстрее".

Динамика доходов и расходов

Как рассказал руководитель продукта "Кредитный рейтинг" в Сравни Игорь Корчагин, более четверти (28%) опрошенных самарцев отметили, что за 2025 г. их доходы остались неизменными, у 34% они выросли, а у 38% — сократились. При этом 43% опрошенных заметили, что их доходы растут соразмерно тратам, а 29% теперь вынуждены экономить, по сравнению с началом 2024 года. Еще 28% признаются, что денег им всегда не хватало — и ситуация не изменилась.

Главная причина экономии — подорожание товаров (51%), на втором месте — снижение доходов (23%). 26% респондентов отметили, что им не пришлось сокращать расходы. Наибольшие траты самарцы несут на питание и повседневные нужды (42%), медицину (12%), оплату коммунальных услуг и/или аренду жилья (17%), транспорт и связь (12%), образование (8%), развлечения и путешествия (5%) и шопинг (4%). Сильнее всего сокращены расходы на путешествия и развлечения (44%), покупку одежды и обуви (40%), медицинские услуги и лекарства (16%).

Учет финансов и "подушка безопасности"

Игорь Корчагин пояснил, что только 21% жителей города постоянно планируют бюджет и ведут детальный учет расходов. Половина респондентов иногда смотрят на траты, но не учитывают их подробно. При этом 29% предпочитают жить спонтанно, без учета финансов.

Исследование выявило неоднозначное отношение самарцев к формированию резервного фонда. Хотя большинство осознает важность накоплений, систематический подход к их созданию практикует далеко не каждый. Больше трети (45%) опрошенных убеждены, что "подушка безопасности" обязательна на случай непредвиденных обстоятельств. Еще 43% самарцев придерживаются позиции "если получится накопить — хорошо, но специально откладывать не буду". Лишь 12% предпочитают тратить свободные деньги сразу, не создавая резервов.

Финансовую уверенностью в завтрашнем дне чувствуют 24%, 39% опрошенных признались, что чувствуют себя стабильно комфортно. При этом 29% респондентов отметили, что чувствуют некоторую неуверенность из‑за возможных колебаний, а 8% постоянно испытывают тревогу из‑за денежных вопросов.

Как самарцы хранят и приумножают деньги

В 2024–2025 гг. жители Самары демонстрировали осторожный подход к инвестициям. Часто респонденты используют сразу несколько инструментов. В тройку самых популярных вошли вклады (37%), покупка валюты (26%), недвижимость (20%). Низкий интерес самарцы проявили к драгоценным металлам (10%) и лишь 7% инвестировали в акции и ценные бумаги. При этом 32% опрошенных не использовали никаких инструментов для увеличения дохода или сохранения средств.

Почти половина горожан (45%) совмещают хранение средств в банке и дома, четверть (25%) доверяют только банковским счетам, а 30% предпочитают наличные. В 2026 г. 34% планируют увеличить долю банковских сбережений, а 25% — наоборот, хранить больше наличных дома. Остальные хотят оставить диверсифицированный подход (41%).

"Результаты исследования показывают, что россияне демонстрируют крайне осторожный подход к управлению финансами. Даже несмотря на рост финансовой культуры, все равно сохраняется интерес к традиционным инструментам. Это сигнал рынку, который говорит о том, что клиентам нужны понятные цифровые решения, которые закрывают основные потребности, отражают запрос на скорость, прозрачность и персонализацию финансовых услуг, но не добавляют дополнительную тревожность.

При этом сохраняется значительный потенциал для развития финансовой грамотности — многие по-прежнему не используют цифровые инструменты для планирования бюджета и управления сбережениями. Наша задача — развивать сервисы таким образом, чтобы они были понятными, безопасными и удобными для всех категорий пользователей, повышать доверие к цифровым решениям и помогать россиянам формировать полезные финансовые привычки в условиях меняющейся экономики", — отметил Александр Крайник.

Кредиты и долги

В последние два года в сфере кредитования в Самаре наблюдается общая тенденция на снижение, а кредитный рейтинг населения растет. Так, в 2024 г. он составлял 541 единицу, а в 2025 — 594. Однако за последние два года 70% жителей Самары прибегали к займам. Наиболее распространенные виды: займы у друзей/родственников — 27%, потребительские кредиты — 18%, микрозаймы — 16%.

Основные причины обращения за займами — необходимость крупной покупки (29%), отсутствие свободных средств на повседневные нужды (30%), желание приобрести товар сразу, несмотря на отсутствие собственных средств (29%)

При этом треть (35%) респондентов испытывают небольшие трудности с погашением долгов, еще 38% вносят платежи легко и вовремя, а 27% сталкиваются с серьезными проблемами.

Страховка как защита от неопределенности

Страхование остается важным инструментом финансовой безопасности, часто самарцы оформляют сразу несколько страховок, но все равно восприятие к этому продукту неоднозначно. Больше трети (36%) самарцев оформляли страховку на путешествия, еще 36% выбирали медицинскую страховку, 28% страховали имущество (жилье, автомобиль), а 18% — пенсию.

Лишь 19% чувствуют себя спокойнее, имея страховку, 45% признались, что наличие страховки никак не влияет на их ощущения, а 36% вообще не задумывались об этом.

Больше половины опрошенных проявили интерес к новым продуктам. 24% хотели бы расширить медицинскую страховку, 21% — оформить страхование от финансовых рисков и мошенников, 17% интересует комплексная защита семьи и близких. Но 38% ответили, что не планируют покупать дополнительные полисы.