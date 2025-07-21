50 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В течение трех дней, с 18 по 20 июля, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 50 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы во время рейдов зафиксировали более 1200 нарушений ПДД. Так, 380 человек нарушили правила тонировки, 48 — неправильно перевозили детей, 89 — проигнорировали ремни безопасности.
Кроме того, 14 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 15 раз.
Также 40 нарушений зафиксировали со стороны мотоциклистов.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.