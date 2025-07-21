50 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В течение трех дней, с 18 по 20 июля, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 50 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы во время рейдов зафиксировали более 1200 нарушений ПДД. Так, 380 человек нарушили правила тонировки, 48 — неправильно перевозили детей, 89 — проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 14 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 15 раз.

Также 40 нарушений зафиксировали со стороны мотоциклистов.