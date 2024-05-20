В пос. Гаврилова Поляна берег Волги заваливают строительным мусором и глиной

Поселок Гаврилова Поляна и водоохранную зону реки Волги на Самарской Луке заваливают строительным мусором и грунтом, пишет "Самарское обозрение".

История конфликта вокруг поселка Гаврилова Поляна Волжского района тянется с весны 2023 года. Именно тогда Владимир Косоуров, замглавы администрации сельского поселения Рождествено, в границах которого находится поселок, согласовал частному лицу — некоему Алексею Парфенову — отвал размываемых грунтов (строительного мусора и глины) на территории прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища.

Мотивировалось это согласование якобы восстановлением размытой грунтовой дороги. Никакой дороги на этом месте не появилось — по сформированным кучам мусора невозможно не то что ездить, но и даже ходить проблематично. Зато эти кучи завалили все пространство между Волгой и несколькими домами на ул. Набережной в поселке Гаврилова Поляна.

В самом центре Гавриловой Поляны стартовало масштабное строительство, там появился ангар-склад со стройматериалами, техникой и ГСМ. Кроме того, последовало снятие породы со склона горы (на 2 метра в высоту и более 10 метров в ширину) без укрепления среза. Как следствие, весной подпорную стенку попросту прорвало и сразу несколько участков были накрыты размываемым грунтом.

Строительный мусор и грунт за пределы поселка не вывозился, а складировался прямо на берегу. Кроме того, в прибрежной зоне массово вырубались деревья. Строительные работы создают для местных жителей ряд проблем: от постоянного шума до невозможности проехать по дорогам, так как их часто перекрывают. По словам местных жителей, глинистый грунт сбрасывают в реку, а также вырубили рощу карагачей, которые укрепляли берег, не давали ему сползать.

Жители Гавриловой Поляны сочли происходящее грубым нарушением Водного кодекса и природоохранного законодательства и создали инициативную группу. Группу назвали "Комитет спасения Гавриловой Поляны", и она начала бить тревогу, обращаясь во все инстанции — от полиции и природоохранителей до приемной губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Активисты "Комитета спасения Гавриловой Поляны" жаловались во множество инстанций — властных и силовых, но это не остановило "мусорщиков". Руководство "Самарской Луки" даже успело сообщить о том, что за это время гражданин, организовавший проведение сомнительных работ, привлекался к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Проверку заявления жителей Гавриловой Поляны провела природоохранная прокуратура. Как говорится в ответе за подписью заместителя Самарского межрайонного природоохранного прокурора Танатара Темрешова, проверка установила, что "земляные работы в виде отсыпки глиной существующей автомобильной дороги общего пользования местного значения, находящейся в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Волги в поселке Гаврилова Поляна сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области проведены Парфеновым А.Е. в отсутствие разрешительной документации. Указанное стало возможным вследствие непринятия администрацией сельского поселения нормативного правового акта, регулирующего порядок получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение земляных работ".

В адрес администрации сельского поселения внесено представление. Представление получили и глава Волжского района — в связи с ненадлежащей реализацией полномочий в сфере муниципального земельного контроля, и директор нацпарка "Самарская Лука" (по факту непринятия надлежащих мер, направленных на обеспечение соблюдения установленного режима охраны национального парка). Однако процесс строительства и захламления волжских берегов это пока не остановило.