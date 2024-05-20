В пос. Гаврилова Поляна берег Волги заваливают строительным мусором и глиной

Поселок Гаврилова Поляна и водоохранную зону реки Волги на Самарской Луке заваливают строительным мусором и грунтом, пишет "Самарское обозрение".
История конфликта вокруг поселка Гаврилова Поляна Волжского района тянется с весны 2023 года. Именно тогда Владимир Косоуров, замглавы администрации сельского поселения Рождествено, в границах которого находится поселок, согласовал частному лицу — некоему Алексею Парфенову — отвал размываемых грунтов (строительного мусора и глины) на территории прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища.
Мотивировалось это согласование якобы восстановлением размытой грунтовой дороги. Никакой дороги на этом месте не появилось — по сформированным кучам мусора невозможно не то что ездить, но и даже ходить проблематично. Зато эти кучи завалили все пространство между Волгой и несколькими домами на ул. Набережной в поселке Гаврилова Поляна.
В самом центре Гавриловой Поляны стартовало масштабное строительство, там появился ангар-склад со стройматериалами, техникой и ГСМ. Кроме того, последовало снятие породы со склона горы (на 2 метра в высоту и более 10 метров в ширину) без укрепления среза. Как следствие, весной подпорную стенку попросту прорвало и сразу несколько участков были накрыты размываемым грунтом.
Строительный мусор и грунт за пределы поселка не вывозился, а складировался прямо на берегу. Кроме того, в прибрежной зоне массово вырубались деревья. Строительные работы создают для местных жителей ряд проблем: от постоянного шума до невозможности проехать по дорогам, так как их часто перекрывают. По словам местных жителей, глинистый грунт сбрасывают в реку, а также вырубили рощу карагачей, которые укрепляли берег, не давали ему сползать.
Жители Гавриловой Поляны сочли происходящее грубым нарушением Водного кодекса и природоохранного законодательства и создали инициативную группу. Группу назвали "Комитет спасения Гавриловой Поляны", и она начала бить тревогу, обращаясь во все инстанции — от полиции и природоохранителей до приемной губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Активисты "Комитета спасения Гавриловой Поляны" жаловались во множество инстанций — властных и силовых, но это не остановило "мусорщиков". Руководство "Самарской Луки" даже успело сообщить о том, что за это время гражданин, организовавший проведение сомнительных работ, привлекался к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).
Проверку заявления жителей Гавриловой Поляны провела природоохранная прокуратура. Как говорится в ответе за подписью заместителя Самарского межрайонного природоохранного прокурора Танатара Темрешова, проверка установила, что "земляные работы в виде отсыпки глиной существующей автомобильной дороги общего пользования местного значения, находящейся в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Волги в поселке Гаврилова Поляна сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области проведены Парфеновым А.Е. в отсутствие разрешительной документации. Указанное стало возможным вследствие непринятия администрацией сельского поселения нормативного правового акта, регулирующего порядок получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение земляных работ".
В адрес администрации сельского поселения внесено представление. Представление получили и глава Волжского района — в связи с ненадлежащей реализацией полномочий в сфере муниципального земельного контроля, и директор нацпарка "Самарская Лука" (по факту непринятия надлежащих мер, направленных на обеспечение соблюдения установленного режима охраны национального парка). Однако процесс строительства и захламления волжских берегов это пока не остановило.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!