У угрожавшего жене участника СВО "иностранного специалиста" нашли нарушения

В администрации Самары рассказали о выявленных у владельца магазина "Домашкино" нарушениях. Согласно открытым данным, деятельность там ведет индивидуальный предприниматель Темури Сафаров. По неофициальным данным, он мог ранее жить в Грузии.

Напомним, конфликт произошел у вызывающего вопросы магазина, что напротив суда Промышленного района Самары. По словам инициаторов заявления в полицию, жена участника СВО хотела припарковаться, поскольку привезла сына в военкомат неподалеку от суда Промышленного района. Владелец местного ларька якобы заявил, что это его парковочное место, начал грубить и угрожать, что взорвет машину женщины вместе с ней. Женщина рассказывала, что в полиции не спешили реагировать на ее заявление, хотя она была напугана.

При этом в соцсетях возникли вопросы, законно ли владелец ларька отгородил место столбиками и повесил цепочки, чтоб перегородить проезд. После огласки истории в СМИ ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как ответили 3 декабря на запрос Волга Ньюс в администрации Самары, в рамках рассмотрения публикаций в соцсетях о нарушении прав граждан при парковке автомобилей, а также земельного законодательства при размещении павильона "Домашкино" по адресу ул. Фадеева, 56в, провели мероприятия в рамках муниципального земельного контроля. Уточняется, что участок принадлежит на праве собственности физическому лицу. Зарегистрировано обременение в виде аренды в пользу ООО "Демос".

Согласно ЕГРН, в пределах участка - нежилое здание - "мини-магазин и складское помещение" с кадастровым номером 63:021:0714001:903, площадью 79,5 кв. м, переданное по договору аренды ООО "Барыня".

"При проведенных замерах с помощью геодезического оборудования выявлено, что в нарушение обязательных требований земельного законодательства используемая под размещение магазина "Домашкино" площадь земельного участка, превышает площадь и границы, указанные на кадастровой карте. Также при осмотре установлено, что прилегающая к магазину территория огорожена столбиками с цепочками, ограждающими перемещение по участку, ограничивающими парковочные места", - рассказали в администрации Самары.

Представители городских властей уточнили, что фактически занятая магазином площадь и огороженная парковка входят в узаконенные границы с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", принадлежащего на праве собственности собственникам помещений в МКД. В администрации подчеркнули, что готовы оказать консультационную помощь жильцам МКД. Редакция продолжит следить за развитием событий.

В Телеграм-каналах также появились данные, якобы владелец киоска "Домашкино" Темури Сафаров является отцом главы управления по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области Дениса Темуровича Сафарова. Официальных подтверждений тому нет. При этом, после публикаций о скандале с "Домашкино" в комментариях к одной из статей гостями магазина "Домашкино" были оставлены оскорбительные видеокомментарии - заявление по этому поводу также подано в полицию.