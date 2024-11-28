Бастрыкин заинтересовался самарским конфликтом на парковке с участием жены участника СВО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту совершения в отношении супруги участника СВО противоправных действий в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ранее стало известно, что самарская полиция разбирается в конфликте в Промышленном районе. По словам инициаторов заявления в полицию, жена участника СВО хотела припарковаться, поскольку привезла сына в военкомат неподалеку от суда Промышленного района. Владелец местного ларька якобы заявил, что это его парковочное место, начал грубить и угрожать, что взорвет машину женщины вместе с ней.

При этом в соцсетях возникли вопросы, законно ли владелец ларька отгородил место столбиками и повесил цепочки, чтоб перегородить проезд.

Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области, отметив, что по данному факту проводится проверка.

"В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции в одной из групп социальной сети выявили видеозапись конфликта между местными жителями из-за парковки транспортного средства. От участницы инцидента в отдел полиции по Промышленному району поступило заявление о якобы угрозах в ее адрес. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все участники конфликта установлены и опрошены. Они являются гражданами РФ. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщили в полиции.

Ситуацией заинтересовались и федеральные структуры. Так, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.