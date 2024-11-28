16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бастрыкин заинтересовался самарским конфликтом на парковке с участием жены участника СВО В Самаре будут судить экс-замначальника медсанчасти МВД, обвиняемую во взяточничестве и превышении полномочий Под Тольятти задержали курьера из Подмосковья с 2 кг героина Дело самарца, помогавшего террористам, передано в суд В Самаре начинают судить жену "Мэра" с группой цыганок за банковские аферы

Преступления Происшествия

Бастрыкин заинтересовался самарским конфликтом на парковке с участием жены участника СВО

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту совершения в отношении супруги участника СВО противоправных действий в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ранее стало известно, что самарская полиция разбирается в конфликте в Промышленном районе. По словам инициаторов заявления в полицию, жена участника СВО хотела припарковаться, поскольку привезла сына в военкомат неподалеку от суда Промышленного района. Владелец местного ларька якобы заявил, что это его парковочное место, начал грубить и угрожать, что взорвет машину женщины вместе с ней.

При этом в соцсетях возникли вопросы, законно ли владелец ларька отгородил место столбиками и повесил цепочки, чтоб перегородить проезд. 

Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области, отметив, что по данному факту проводится проверка.

"В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции в одной из групп социальной сети выявили видеозапись конфликта между местными жителями из-за парковки транспортного средства. От участницы инцидента в отдел полиции по Промышленному району поступило заявление о якобы угрозах в ее адрес. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все участники конфликта установлены и опрошены. Они являются гражданами РФ. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщили в полиции.

Ситуацией заинтересовались и федеральные структуры. Так, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.

 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1