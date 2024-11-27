Полиция проводит проверку по сообщению об угрозах жене участника СВО

Самарские полицейские разбираются в конфликте в Промышленном районе. Как рассказывает семья автора заявления в полицию, жена участника СВО хотела припарковаться, поскольку привезла сына в военкомат неподалеку от суда Промышленного района. Владелец местного ларька якобы заявил, что это его парковочное место, начал грубить и угрожать, что взорвет машину женщины вместе с ней.
При этом в соцсетях возникли вопросы, законно ли владелец ларька отгородил место столбиками и повесил цепочки, чтоб перегородить проезд. Редакция Волга Ньюс направила запрос по этому вопросу в администрацию Самары.
Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.
"В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции в одной из групп социальной сети выявили видеозапись конфликта между местными жителями из-за парковки транспортного средства. От участницы инцидента в отдел полиции по Промышленному району поступило заявление о якобы угрозах в ее адрес. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все участники конфликта установлены и опрошены. Они являются гражданами РФ. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщили в полиции.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?