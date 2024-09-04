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Преступления Происшествия

По жалобам жителей Гавриловой поляны на отсыпку берега возбудили уголовное дело

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи с отсыпкой берега в сельском поселении Рождествено, поселке Гаврилова поляна, на ул. Набережная, 33.

Напомним, ранее сообщалось что история конфликта в Волжском районе тянется с весны 2023 года. По данным СМИ, тогда замглавы администрации сельского поселения Рождествено, в границах которого находится поселок, Владимир Косоуров согласовал частному лицу — некоему Алексею Парфенову — отвал размываемых грунтов (строительного мусора и глины) на территории прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища. Мотивировалось это восстановлением размытой грунтовой дороги. Никакой дороги на этом месте не появилось. Но кучами мусора завалили пространство между Волгой и несколькими домами на ул. Набережной. Жители считают, что это привело и к загрязнению Волги. В центре Гавриловой Поляны началось масштабное строительство, там появился ангар-склад со стройматериалами, техникой и ГСМ. Кроме того, последовало снятие породы со склона горы. Строительный мусор и грунт за пределы поселка не вывозили, а складировали прямо на берегу.

Один из активистов с Гавриловой Поляны побывал на приеме граждан у депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарию в подробностях рассказали про ряд нарушений, которые, по мнению сельчан, допущены на Гавриловой Поляне. Депутат также пообещал подключиться к разбирательству. На проблемы активисты пожаловались также главе СК РФ Александру Бастрыкину и главному инспектору МВД России Игорю Золотову. Они также взяли на контроль разбирательство в Гавриловой поляне.

При этом, один из активистов, который жаловался на нарушение природоохранного законодательства на Гавриловой поляне, Сергей, рассказал, что попал под "прессинг" из-за жалоб. Мужчина строит дом для ветеранов СВО и ему как будто стали мстить и мешать строительству.

Уголовное дело о халатности возбудили в отношении пока неустановленных лиц из числа администрации сельского поселения Рождествено. Сейчас разбирательство продолжается.

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