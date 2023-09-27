Экс-заместителя управления Росимущества Алию Ишмуратову арестовал суд

Суд Самарского района Самары 27 сентября арестовал бывшую замруководителя Самарского территориального управления Росимущества Алию Ишмуратову.

С таким ходатайством к служителям Фемиды обращались следователи. В результате Ишмуратову отправили под стражу на 22 дня - столько в отношении нее будет идти расследование.

Напомним , Ишмуратову задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Речь идет о фальсификации документов, позволивших злоумышленникам выкупить федеральное имущество с ущербом для казны. Ущерб составил более 170 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по инициативе главы Самарского ТУ Росимущества", - сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее.