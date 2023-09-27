Экс-заместителя управления Росимущества Алию Ишмуратову арестовал суд

Суд Самарского района Самары 27 сентября арестовал бывшую замруководителя Самарского территориального управления Росимущества Алию Ишмуратову.
С таким ходатайством к служителям Фемиды обращались следователи. В результате Ишмуратову отправили под стражу на 22 дня - столько в отношении нее будет идти расследование.
Напомним, Ишмуратову задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
"Речь идет о фальсификации документов, позволивших злоумышленникам выкупить федеральное имущество с ущербом для казны. Ущерб составил более 170 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по инициативе главы Самарского ТУ Росимущества", - сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее.
Следствие должно определить весь круг возможных подозреваемых по уголовному делу. Напомним, Росимущество в регионе и ранее подвергалось нападкам нарушителей. На главу управления Айвара Кинжабаева организовывали покушение. Преступники уже выслушали обвинительный приговор.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".