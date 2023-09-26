В Самаре задержана экс-заместитель главы управления Росимущества

В понедельник, 25 сентября, задержана бывшая заместитель руководителя Самарского территориального управления Росимущества Алия Ишмуратова, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ишмуратова и трое ее подельников задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным Александра Хинштейна, речь идет о фальсификации документов, позволивших злоумышленникам выкупить федеральное имущество с ущербом для казны. Ущерб оценивается в сумму более 170 млн рублей.
"Уголовное дело было возбуждено по инициативе главы Самарского ТУ Росимущества, за чьей спиной творился весь этот криминал", - пишет депутат в Телеграм-канале.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".