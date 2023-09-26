В Самаре задержана экс-заместитель главы управления Росимущества

В понедельник, 25 сентября, задержана бывшая заместитель руководителя Самарского территориального управления Росимущества Алия Ишмуратова, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ишмуратова и трое ее подельников задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным Александра Хинштейна, речь идет о фальсификации документов, позволивших злоумышленникам выкупить федеральное имущество с ущербом для казны. Ущерб оценивается в сумму более 170 млн рублей.

"Уголовное дело было возбуждено по инициативе главы Самарского ТУ Росимущества, за чьей спиной творился весь этот криминал", - пишет депутат в Телеграм-канале.