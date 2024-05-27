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Суды Происшествия

Адвокаты подали жалобы на приговор Андрею Филимошину в Верховный Суд РФ

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае в Верховный Суд РФ поступили кассационные жалобы двух адвокатов на приговор Красноярского районного суда Андрею Филимошину, вынесенный в августе 2022 г. ему и еще восьми фигурантам дела о нападении на Айвара Кинжабаева. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Верховного Суда.

Напомним, обвиняемыми по делу проходили девять человек: Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко.

На Кинжабаева, на тот момент занимавшего должность и. о. руководителя Росимущества по Москве, напали вечером 10 ноября 2018 года. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе. В результате Кинжабаев получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Кроме того, их подозревали в других заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Задержали и предполагаемого посредника — Андрея Филимошина. Он отрицал вину.

По версии следствия, в 2016 г. двое судимых за бандитизм и убийство мужчин создали ОПГ, в которую вовлекли еще семерых. Три года они по заказам (заказчиков следствие не установило) совершили 13 нападений. От действий злоумышленников пострадали 11 жителей области, большинство из которых получили травмы различной степени тяжести.

11 августа 2022 г. Красноглинский районный суд приговорил Филимошина к 13 годам лишения свободы; Грака — к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева — к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина — к пяти с половиной, Павла Немова — к восьми годам.

Этот приговор обжаловали. В июне 2023 г. Самарский областной суд внес некоторые изменения, но оставил назначенные фигурантам сроки без изменений.

Затем приговор и апелляционное определение Самарского облсуда обжаловали в Шестом кассационном суде, который 1 марта 2024 г. оставил вынесенные судебные акты без изменений.

21 и 24 мая кассационные жалобы двух адвокатов на приговор Красноярского районного суда в отношении Андрея Филимошина поступили в Верховный Суд РФ. Жалобы направили на изучение, по окончании которого станет ясно, отправят их на рассмотрение или нет.

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