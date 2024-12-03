Трое баскетболистов-американцев покидают "Самару"

Брендан Адамс, Ронни Харрэлл и Насир Брукс покидают "Самару". Контракты с игроками расторгнуты по взаимной договоренности сторон.

Адамс, Харрэлл и Брукс присоединились к команде нынешним летом. Брендан Адамс принял участие во всех 16 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 14,6 очка и делая 2,1 подбора и 4 передачи. Ронни Харрэлл сыграл в 14 матчах, набирая 12,1 очка и делая 5 подборов и 2,9 передачи. Насир Брукс выходил на площадку в 13 матчах, его показатели: 3,7 очка и 2,9 очка за игру.

Камо Погосян, генеральный директор баскетбольного клуба "Самара": "Функционирование любого баскетбольного клуба зависит от множества факторов, зачастую не связанных напрямую со спортом. В том числе и экономических. К сожалению, учитывая меняющуюся экономическую ситуацию, мы расстаемся с тремя американскими игроками. Причем, отмечу это особо, расстаемся по-настоящему хорошими друзьями, без каких-либо недопониманий и претензий друг к другу.

С другой стороны, отъезд легионеров дает отличную возможность проявить себя воспитанникам нашего клуба, игрокам молодежной команды. Мы будем и далее при формировании состава рассчитывать на российских и, в первую очередь, самарских игроков. Также мы рассчитываем и на Михаила Кулагина, который пока в силу личных обстоятельств не может помочь команде на площадке. Мы находимся с Михаилом в постоянном контакте и ждем его возвращения".