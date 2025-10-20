16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ищут плесень: началась проверка из-за жалоб на завтрак в самарской гимназии Диалог о будущем школ: в Самарской области министр образования провел просветительскую лекцию Российского общества "Знание" Директор Самарского филиала "Т Плюс" встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ Самарских школьников приглашают присоединиться к новому сезону "Цифрового ликбеза" В Самарской области в селе Шигоны открылся современный агротехкласс

Образование Общество

Ищут плесень: началась проверка из-за жалоб на завтрак в самарской гимназии

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 121
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Родители учеников самарской гимназии № 133 пожаловались в соцсетях на завтраки в учебном учреждении. По их словам, в еде была плесень.

Фото: t.me/samarskykray

"Такими завтраками сегодня, 20 октября, кормили школьников. Внутри омлетов — очаги плесени и огромные куски яичной скорлупы. Некоторые дети подошли к поварам, показав это в тарелках, на что те убрали плесень и отдали ту же тарелку обратно ребенку. Обеспечивает питанием школу ООО "Кировский комбинат школьного питания". Родители готовят обращение в вышестоящие организации", — рассказали родители, приложив фото.

В мэрии Самары на публикации отреагировали и уверили, что завтраки заменили.

"В гимназии № 133 сотрудники департамента образования Самары провели проверку. Установлено, что сотрудники пищеблока использовали алюминиевый противень для приготовления блюда, в результате чего произошло нарушение технологии. Подрядчику направлена претензия. Плесень в блюде отсутствует", — утверждают в мэрии.

Меж тем, проверку начала прокуратура Кировского района. Там рассказали, что проверять будут исполнение требований федерального законодательства об организации питания в образовательных учреждениях. А по результатам проверки решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2