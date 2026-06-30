Арестовали начальника ПСС Олега Моцаря

Во вторник, 30 июня, главу Поисково-спасательной службы Самарской области Олега Моцаря арестовали по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили источники Волга Ньюс.

По предварительным данным, обвинение может быть связано с контрактом на обследование пляжей. На прошлой неделе стало известно об обысках у главы ПСС. Расследованием занимаются сотрудники СУ СКР по Самарской области.

Олег Моцарь участвовал в сложных спасательных операциях. Наиболее тяжелым он считал обследование затонувшего дизельэлектрохода "Булгария", в каютах которого осталось много погибших людей, в том числе и детей.