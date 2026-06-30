Арестовали начальника ПСС Олега Моцаря

Во вторник, 30 июня, главу Поисково-спасательной службы Самарской области Олега Моцаря арестовали по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили источники Волга Ньюс.
По предварительным данным, обвинение может быть связано с контрактом на обследование пляжей. На прошлой неделе стало известно об обысках у главы ПСС. Расследованием занимаются сотрудники СУ СКР по Самарской области.
Олег Моцарь участвовал в сложных спасательных операциях. Наиболее тяжелым он считал обследование затонувшего дизельэлектрохода "Булгария", в каютах которого осталось много погибших людей, в том числе и детей.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...