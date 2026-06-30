Электросварщик из Тольятти взыскал компенсацию за увечья на рабочем месте

Тольяттинский работник, получивший тяжелые травмы на производстве, добился компенсации морального вреда, сообщает прокуратура Самарской области.

Несчастный случай произошел в марте 2024 г. , когда электросварщик цеха сварки кузовов пытался устранить дефект на технологической линии и в момент работы со шлифовальной машинкой пострадал из‑за разрушения диска, серьезные повреждения ему нанесли осколки.

Проверка показала, что к несчастному случаю привела плохая организация работ и недостаточный контроль со стороны руководства. По иску прокурора Автозаводского района суд взыскал в пользу пострадавшего 700 тыс. рублей.